Ötən gün ölkə ərazisində 23 qumbara aşkar edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yayıb.

Bildirilib ki, martın 26-da polis əməkdaşları paytaxt və ayrı-ayrı rayonlarda 1 avtomat silahı, 23 qumbara, 32 alışdırıcı, 2 tapança aşkar edərək götürüblər.

