Azərbaycanın tanınmış iş adamı və bəstəkarı vəfat edib.

Metbuat.az Manset.az-a istinadən xəbər verir ki, tanınmış iş adamı və bir çox məşhur mahnıların müəllifi bəstəkar Əzim Əzimov vəfat edib.

O, ürək xəstəliyindən Gürcüstanda dünyasını dəyişib.

Allah rəhmət eləsin!

Qeyd edək ki, Əzim Əzimov biznesmen kimi fəaliyyət göstərsə də, o, bir çox gözəl mahnıların müəllifi idi.Müğənni Nazənin Salayevanın ifa etdiyi məşhur "Dostlar, məni unutmayın" mahnısı ona məxsusdur.

