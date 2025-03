Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev 31 Mart – Azərbaycanlıların Soyqırımı Günü ilə bağlı paylaşım edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, dövlət başçısı bununla bağlı sosial şəbəkə hesablarında foto paylaşıb.

