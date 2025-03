Azərbaycanın 17 yaşadək futbolçulardan ibarət millisi yoxlama görüşündə məğlub olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Minskdə təlim-məşq toplanışında olan Aqil Nəbiyevin baş məşqçisi olduğu komanda Belarusun müvafiq yaş qrupundan ibarət kollektivi ilə qarşılaşıb.

Oyun meydan sahiblərinin 3:0 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.

Qeyd edək ki, komandalar arasında martın 23-də keçirilən ilk yoxlama matçında da Belarus 3:0 hesablı qələbə qazanmışdı.

