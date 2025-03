Türkiyə Superliqasının 29-cu turunda “Beşiktaş” “Qalatasaray”ı qəbul edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, qarşılaşma “Beşiktaş”ın qələbəsi ilə bitib. 2:1

Belələliklə, 28 oyundan birinci pillədə qərarlaşan “Qalatasaray”ın aktivində 71 xal var.

Komandanın ən yaxın təqibçisi “Fənərbağça” isə 27 oyuna 65 xal toplayıb.

“Beşiktaş” 27 oyuna 47 xal qazanıb, dördüncü pillədədirlər.

