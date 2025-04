"Real"dan 100 milyonluq transfer - Ronaldodan sonra o gəlir

“Real Madrid” "Mançester Yunayted"in futbolçusu Bruno Fernandesi transfer etmək istəyir.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Real” Bruno Fernandesi Luka Modriçin yerinə transfer etmək istəyir. Bildirilir ki, futbolçunun "Mançester Yunayted"lə müqaviləsi 2027-ci ildə yekunlaşır. İngiltərə mediası “Real”ın futbolçu üçün 107 milyon avro təklif etdiyini irəli sürüb. Lakin bəzi mənbələr yazır ki, “Real” futbolçunun yaşına görə onun üçün böyük büdcə ayırmaq istəmir. Bununla belə “Real” rəhbərliyi Bruno Fernandesi heyətə cəlb etmək istəyir və onun Modriçi əvəzləyə biləcəyini hesab edir.

Qeyd edək ki, Luka Modriçin “Real”la müqaviləsi mövsümün sonunda yekunlaşır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.