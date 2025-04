Misli Premyer Liqasında XXIX tura start verilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, turun ilk oyun günündə bir qarşılaşma baş tutub.

“Turan Tovuz” “ASCO Arena”da “Səbail”in qonağı olub. Görüş qolsuz bərabərliklə yekunlaşıb.

Bu nəticədən sonra Tovuz klubu hazırda turnir cədvəlində 44 xalla dördüncü pillədə qərarlaşıb. Sonuncu - 10-cu yerdə olan “Səbail”in isə 20 xalı var.

Qeyd edək ki, tura aprelin 7-də yekun vurulacaq.

