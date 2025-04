AFFA 3 kluba texniki məğlubiyyət verdi

AFFA İntizam Komitəsi 3 klubu texniki məğlubiyyətlə cəzalandırıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə qurumun iclasında qərar qəbul olunub.

AFFA Region Liqasında keçirilən “Ərkivan” - “Qobustan” matçında qonaq komandanın heyətində protokolda adı qeyd edilməyən futbolçu iştirak edib. Bu səbəbdən “Ərkivan”a 0:3 hesablı texniki məğlubiyyət verilib.

AFFA U-11 Liqasında keçirilən “Santos Baku” – “Antiguoko İnternational” oyununun 48-ci dəqiqəsində qonaqların heyətində meydana lisenziyası olmayan futbolçu çıxıb. Bu səbəbdən “Antiguoko İnternational”a 0:3 hesablı texniki məğlubiyyətlə cəzalandırılıb.

U-17 Qızlar Liqasında iştirak edən “Zaqatala” da eyni cəzaya məruz qalıb. Buna “Şəfa” ilə matçın gedişində “Zaqatala”nın heyətində yetərsay olmaması səbəb olub.

