Azərbaycan Kooperasiya Universitetinin "Azərbaycan və xarici dillər" kafedrasının dosenti, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Məmmədova Samirə İkram qızı vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə universitetdən məlumat verilib.

Onun ölüm səbəbi bilinmir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.