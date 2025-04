Yamal böhrana səbəb oldu - Onunla oynamaq istəmirlər

"Barselona"nın istedadlı futbolçusu Lamin Yamal Robert Levandovski ilə oynamaq istəmir.

Metbuat.az xəbər verir ki, tərəflər arasında münasibətlər normal olsa da, Yamal Ferran Torreslə oynamaq istəyir. "El Nacional"da dərc edilən xəbərə görə, Ferran Torres daha intensiv futbolçu olduğu üçün Yamal onunla oynamağa üstünlük verir.

Qeyd edək ki, bundan əvvəl də “Barselona”da bəzi futbolçuların Robert Levandovski ilə oynamaq istəmədiyi barədə xəbərlər dərc edilmişdi. İddialara görə, onlar həm də yeni hücumçunun alınmasını tələb ediblər. Əvvəllər start heyətə düşməkdə çətinlik çəkən Ferran Torres artıq daha çox oynamaq şansı əldə edir.

