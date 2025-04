Gürcüstan Prezidenti bu tarixdə Azərbaycana səfər edəcək

Gürcüstan Prezidenti Mixeil Kavelaşvili aprelin 15-16-da Azərbaycanda rəsmi səfərdə olacaq.

Metbuat.az Teleqraf-a istinadn xəbər verir ki, bu barədə Gürcüstan hökumətinin səfərlə bağlı qərarında bildirilib.

“Gürcüstan və Azərbaycan arasında strateji tərəfdaşlığın möhkəmləndirilməsi məqsədilə dövlət başçısına Azərbaycan prezidenti, baş naziri və Mili Məclisin sədri ilə görüşünə razılıq verilib”, - qərarda deyilir.

Qeyd edək ki, Azərbaycana səfər M.Kavelaşvilinin Gürcüstan Prezidenti kimi ilk xarici səfəri olacaq.

