“Qalatasaray” lazım olan məbləği topladı - Osimhen sürprizi

"Çelsi", "Mançester Yunayted" və "Arsenal"dan sonra daha bir Premyer Liqa nəhəngi Viktor Osimheni transfer etmək üçün hərəkətə keçib.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Liverpul" tərəfi Osimhenin nümayəndələri ilə danışıqlara bşalayıb. İngiltərə mətbuatında dərc edilən xəbərlərə görə, Osimhen “Yuventus”un təklifini rədd edərək, karyerasını İngiltərədə davam etdirmək istədiyini irəli sürüb. Buna görə də, İngiltərə nəhəngləri futbolçunu transfer etmək üçün yarışır. Türkiyə mediası yazır ki, futbolçunun elçilərinin artması onu heyətdə saxlamaq istəyən “Qalatasaray”ın işini çətinləşdirib.

Məlumata görə, “Qalatasaray” rəhbərliyi Osimhen üçün lazım olan resursları hazırladıqlarını bildirsələr də, futbolçu “Qalatasaray”ın təklifinə hələlik reaksiya verməyib.

