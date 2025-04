Aprelin pensiyası nə vaxt ödəniləcək? - RƏSMİ

Müəyyən edilmiş qrafikə əsasən Bakı və Sumqayıt şəhərləri, eləcə də Abşeron rayonunda pensiyalar hər ayın 8-15-i aralığında, digər bölgələrdə isə pensiya ödənişləri 20-28-i aralığında ödənilir.

Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun Mətbuat Katibi Rəşad Mehdili Metbuat.az-ın sorğusuna cavab olaraq bildirib ki, aprel ayının ödənişlərinin verilməsi barədə yaxın günlərdə məlumat veriləcək.

"Əvvəlki aylarda olduğu kimi cari ayın pensiyası ay yekunlaşmadan bank kartlarına köçürüləcək".



Ülkər Abdurahmanlı / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.