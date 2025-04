Prezident ƏDV ilə bağlı fərman imzaladı

İdxalı əlavə dəyər vergisindən (ƏDV) azad edilən xammal və materialların siyahısı genişləndirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı Prezident İlham Əliyev “İdxalı əlavə dəyər vergisindən azad edilən xammal və materialların siyahısı”nın təsdiqi barədə fərmana dəyişiklik edilməsi barədə fərman imzalayıb.

Dəyişikliklə elektrik mühərriki ilə işləyən avtomobillər üçün ikinci və üçüncü səviyyə elektrik enerjisi doldurucularının yaddaşlı proqramlaşdırılan kontrolleri və elektrik mühərriki ilə işləyən avtomobillər üçün ikinci və üçüncü səviyyə elektrik enerjisi doldurucularının yaddaşlı proqramlaşdırılmayan kontrolleri siyahıya əlavə olunub.

Yeni əlavə olunan xammal və materilların idxalı 2027-ci il yanvarın 1-dək ƏDV-dən azad olacaq.

