Tanınmış vəkil Ceyhun Yusifovun vəkillik fəaliyyəti bərpa olunub.

Metbuat.az-ın əldə etdiyi məlumata görə, bu barədə Azərbaycan Respublikasının (AR) Vəkillər Kollegiyasının Rəyasət Heyəti tərəfindən qərar qəbul edilib.

Qərara əsasən, mayın 1-dən etibarən onun vəkillik fəaliyyəti bərpa olunacaq.

Qeyd edək ki, Ceyhun Yusifovun vəkillik fəaliyyəti Kollegiyanın Rəyasət Heyətinin qərarı ilə 1 il müddətinə dayandırılmışdı.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.