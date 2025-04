Səudiyyə Ərəbistanı Pro Liqasının 26-cı turunda "Əl-Hilal" öz meydanında "Ən-Nəsr"i qəbul edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ər-Riyad derbisi qonaqların qələbəsi ilə yekunlaşıb. 1-3 hesabı ilə yekunlaşan matçda Kriştiano Ronaldo dubla imza atıb

