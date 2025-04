İspaniya La Liqasında XXX turun görüşlərndə "Real Madrid" məğlub olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, günün ilk matçında "Jirona" öz meydanında "Alaves"i qəbul edib.

Oyun qonaqların minimalhesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb - 1:0.

Turun digər matçında "Real Madrid" evdə "Valensiya" ilə qarşılaşıb. "Kral klubu" öz meydanında 1:2 hesabı ilə məğlub olub.

