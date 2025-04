Yeni həftədə hansı bürclərin üzü güləcək?

Yeni həftə ilə birlikdə göy üzündəki hərəkətlilik bürclərin də gündəmini dəyişir. Astroloji proqnozlara görə 7–13 Aprel tarixləri arasında enerjisi yüksələnlər, münasibətlərdə dönüş nöqtəsi yaşayanlar və maliyyə məsələlərində diqqətli olması lazım olan bürclər var.

Metbuat.az hər bürc üçün həftəlik proqnozu təqdim edir:

Qoçlar bu həftə yüksək enerjiləri ilə diqqət çəkəcək. İş həyatında yeni imkanlar gündəmdədir, lakin düşünmədən atılan addımlar çətinliklərə səbəb ola bilər. Həftənin ortalarında sürpriz bir mesaj planları dəyişə bilər.

Buğalar üçün səbir və balans ön planda olacaq. Pul məsələlərində qəfil xərclər yarana bilər, bu səbəblə ehtiyatlı davranmaq tövsiyə olunur. Həftənin sonuna doğru daha sakit və sabit bir atmosfer gözlənilir.

Əkizlər bu həftə sosial həyatın mərkəzində olacaq. Yeni tanışlıqlar və əlaqələr yaransa da, bir az öz içinə çəkilib plan qurmaq faydalı ola bilər. Yaradıcı ideyalar üçün əlverişli dövrdür.

Xərçəng bürcünü duyğusal və bir o qədər də düşüncəli bir həftə gözləyir. Ailə münasibətlərində istilik və barışıq havası hakim ola bilər. Keçmişdə qalan bir mövzu bu həftə qapanışa doğru gedə bilər.

Şir bürcünün bu həftə ulduzu parlayır. Yeni insanlarla tanışlıq, maraqlı təkliflər və ictimai diqqət səni gözləyir. Təriflərə sevinsən də, obyektiv baxışları da qəbul etməyi unutma.

Qızlar üçün bu həftə iş və planlı həyat önəmlidir. Diqqətli və ölçülüb-biçilmiş qərarlar uğur gətirə bilər. Sağlamlıqla bağlı bədənin siqnallarını nəzərə almaq vacibdir.

Tərəzi bürcünü romantik və estetik bir həftə gözləyir. Duyğular dərinləşir, münasibətlərdə irəliləyiş mümkündür. Görünüşündə dəyişiklik istəyi də arta bilər – zaman sənlikdir.

Əqrəblər bu həftə iç dünyalarına yönələcək. Güclü intuisiya sayəsində gizli məsələlərə aydınlıq gələ bilər. Hissləri ifadə etməkdə çətinlik çənsən də, paylaşmaq yüngüllük gətirəcək.

Oxatanları aktiv və hadisələrlə dolu bir həftə gözləyir. Yeni kurslar, səyahətlər və tanışlıqlar mümkündür. Başladığın işləri yarımçıq buraxmamaq bu həftənin əsas şərtidir.

Oğlaqlar bu həftə maliyyə və karyera sahəsində önəmli addımlar ata bilər. Səbirli və planlı olmaq sənə uğur qazandıracaq. Yaxın çevrədən gələcək gözlənilməz dəstək təəccüb yarada bilər.

Dolçalar üçün yaradıcı enerjilər zirvədədir. Fərqli ideyalar və yanaşmalarla ətrafındakı insanları təsirləndirə bilərsən. Ruhsal balansı qorumaq üçün isə bir az tək qalmaq faydalı olacaq.

Balıqları emosional təmizlənmə və daxili rahatlama dövrü gözləyir. Bu həftə keçmişi geridə qoymaq üçün ideal zaman ola bilər. Gördüyün yuxular və hiss etdiyin işarələrə diqqət yetir.

