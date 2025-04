Premyer Liqa: Bu gün XXIX tura start veriləcək

Misli Premyer Liqasında bu gün XXIX tura start veriləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, turun ilk oyun günündə bir qarşılaşma baş tutacaq.

“Turan Tovuz” “ASCO Arena”da “Səbail”in qonağı olacaq. Rəşad Əhmədovun idarə edəcəyi görüş saat 17:00-da başlayacaq.

“Turan Tovuz” hazırda turnir cədvəlində 43 xalla dördüncü pillədə qərarlaşıb. Sonuncu - 10-cu yerdə olan “Səbail”in isə 19 xalı var.

Misli Premyer Liqası

IV dövrə, XXIX tur

5 aprel

17:00. “Səbail” – “Turan Tovuz”

Hakimlər: Rəşad Əhmədov, Zöhrab Abbasov, Teymur Teymurov, Kamran Əliyev.

VAR: Kamal Umudlu.

AVAR: Zeynal Zeynalov.

Hakim-inspektor: Zöhrab Qədiyev.

AFFA nümayəndəsi: Anar Şixəliyev

“ASCO Arena”

Qeyd edək ki, tura aprelin 7-də yekun vurulacaq.

