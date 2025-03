Misli Premyer Liqasında XXVIII turunda daha bir oyun keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, günün ilk matçında "Neftçi" "Araz-Naxçıvan"ı qəbul edib.

Qarşılaşma heç-heçə yekunlaşıb - 1:1.

Qeyd edək ki, tura martın 30-da yekun vurulacaq.

