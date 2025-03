Azərbaycan Premyer Liqasında XXVIII turun daha bir oyun keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, ikinci oyun gününün sonuncu matçında “Sabah” səfərdə “Sumqayıt”la üz-üzə gəib.

Oyun 3:3 hesablı bərabərliklə bitib.

Qeyd edək ki, ötən gün “Qarabağ” səfərdə “Turan Tovuz”u 4:1 hesabı ilə üstələyib. “Neftçi” isə “Araz-Naxçıvan”la sülh bağlayıb – 1:1. Tura sabah yekun vurulacaq.

