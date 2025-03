“Qarabağ”ın oyunçusu Nəriman Axundzadənin Norveçin “Molde” klubuna keçməsi ilə bağlı xəbərlər yayılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu haqda “Football.az” məlumat yayıb.

Məlumata görə, 20 yaşlı hücumçu transfer məsələsini həll etmək üçün artıq Skandinaviya ölkəsinə yollanıb.

Bildirilib ki, baş tutacaq keçidin detalları hələlik açıqlanmasa da, “Molde”nin Ağdam təmsilçisinə təxminən 400 min avro ödəyəcəyi gözlənilir.

