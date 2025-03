Bakıda karate üzrə Qran Pri keçiriləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Karate Federasiyasından məlumata verilib. Bildirilib ki, aprelin 5-də Sərhədçi Olimpiya İdman Mərkəzində start götürəcək yarışa 4 qitənin 20-dək ölkəsindən 1000 karateçi qatılacaq.

İki gün davam edəcək turnirin açılış mərasimi aprelin 5-də saat 15:00-da olacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.