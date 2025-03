Almaniyanın “Isar Aerospace” şirkətinin “Spectrum” raket-daşıyıcısı buraxılışdan az sonra yerə düşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, raket-daşıyıcının buraxılışı yerli vaxtla saat 13.30-da Norveçin Anneya kosmodromundan həyata keçirilib.

Ancaq “Spectrum” raket-daşıyıcısı buraxılışdan 30 saniyə sonra yerə düşüb.

