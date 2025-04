Azərbaycanda bu kreditlər bahalaşdı

2025-ci il mart ayının 1-nə Azərbaycanda milli valyutada yeni verilmiş kreditlər üzrə ortaillik faiz dərəcəsi 18.07% təşkil edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Mərkəzi Bankı məlumat yayıb.

Bildirilib ki, manatla yeni verilmiş kreditlərin orta faiz dərəcələri əvvəlki ayla müqayisədə 0.32 faiz bəndi, ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə isə 2 faiz bəndi artıb.

Qeyd edək ki, cari ilin mart ayının 1-nə Azərbaycanda bankların kredit portfelinin həcmi 27 milyard 592.4 milyon manata bərabər olub.

Kredit portfelinin 14 milyard 777 milyon manatı biznes kreditləri, 8 milyard 544 milyon manatı istehlak kreditləri, 4 milyard 271.4 milyon manatı isə ipoteka kreditləri təşkil edib.

