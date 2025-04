​Unibank müştəriləri 3 ayda 1,2 milyon manata yaxın keşbek qazanıblar

Unibank müştəriləri ilin ilk 3 ayı ərzində ümumilikdə 1 milyon 144 min manat keşbek qazanıblar.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu müddətdə ən yüksək məbləğ əldə edən müştərinin keşbek qazancı 730 manat olub. Bir tranzaksiya üzrə qazanılan ən yüksək keşbek məbləği isə 276 manat təşkil edib.

Üç ayın təhlili göstərir ki, Unibank müştərilərinin ən çox keşbek qazandığı partnyorlar yanacaqdoldurma məntəqələri, market və kafe-restoranlar olub. İndi Unibank müştəriləri keşbek proqramına görə, Classic, Pro və Premium mərhələlərindən asılı olaraq, partnyorlardan 10 %-dək keşbek qazana bilirlər.

Aprel ərzində keşbek qazandıran partnyor və qeyr-partnyorların siyahısı:

Classic:

Trendyol 5%

Socar 4%

Bravo market 3%

Smart Electronics 3%

Restoran 2%

Digər 0.5%

Pro:

Temu 8%

Trendyol 6%

Push30 5%

Smart Electronics 5%

Socar 4.5%

Bravo market 3.5%

AZAL 3%

Restoran 2.5%

Digər 0.5%

Premium

Temu 10%

Push30 10%

Trendyol 6.5%

Socar 5%

Bravo market 5%

AZAL 5%

Smart Electronics 5%

Restoran 2.5%

Digər 0.5%

“Unibank”ın UCard, Visa Platinum, Visa Infinite, Mastercard Black Edition, Digital card və Albalı kartları keşbek qazandırır.

Unibank- Sənin Bankın!

