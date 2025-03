Azərbaycanda bu avtomobillər bahalaşa bilər

Amerikadan Azərbaycan idxal olunan avtomobillərin qiymətinin artacağı proqnozlaşdırılır.

Metbuat.az Xezerxeber.az-a istinadən xəbər verir ki, 2 gün əvvəl Amerika prezidenti Donald Tramp ölkəyə idxal olunan avtomobillərə 25 faiz rüsum tətbiq ediləcəyini bildirib. Qərar aprel ayının 2-dən qüvvəyə minəcək və ABŞ-yə idxal edilən hazır avtomobil və yük maşınlarına, o cümlədən detalları xaricdə yığılan Amerika markalarına şamil ediləcək.

Avtomobil daşınmaları üzrə mütəxəssis Hüseyn Məmmədli deyir ki, sözügedən qərar hərrac vasitəsi ilə ölkəmizə Amerikadan gətirilən avtomobillərin qiymətinə təsir edəcək.

Onun sözlərinə görə, qərarın qüvvəyə minməsinə bir neçə gün qalsa da, artıq hərracla satılan yeni avtomobillərin qiymətində artım tempi müşahidə olunur. Lakin qərar qüvvəyə mindikdən sonra qiymət artımı konkret faiz üzərindən ifadə oluna biləcək.

Qeyd edək ki, amerikalı ekspertlər də qərardan sonra qiymətlərin artacağını bildiriblər. Hazırda ölkəmizə 2-ci əl avtomobillər əsasən Amerika və Koreya bazarlarından gəlir.

