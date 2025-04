Əli Əsədov "miçman" rütbəsi ilə bağlı qərar imzaladı

Nazirlər Kabineti “Müdafiə Nazirliyinin strukturuna daxil olan Milli Müdafiə Universitetinin tabeliyində Bakı Hərbi Kollecinin, Gəncə Hərbi Kollecinin və Naxçıvan Hərbi Kollecinin yaradılması haqqında” 22 may 2024-cü il tarixli qərarında dəyişiklik edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı Baş nazir Əli Əsədov yeni qərar imzalayıb.

Qərara əsasən, bundan sonra adı çəkilən hərbi kolleclərdə orta ixtisas təhsilini başa vuran kursantlara müdafiə nazirinin əmri ilə “gizir” hərbi rütbəsi ilə yanaşı "miçman" hərbi rütbəsi də veriləcək. Bunun üçün hər 3 kollecin nizamnamələrinə dəyişiklik olunub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.