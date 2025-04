"Kapital Bank"ın dəstəyi ilə respublika çempionatı keçirildi

Kapital Bank-ın dəstəyi ilə “Nə? Harada? Nə zaman?” oyunu üzrə respublika çempionatı başa çatdı

Metbuat.az xəbər verir ki, ötən gün “Təhsil oyunları platforması” layihəsi çərçivəsində şagirdlər arasında “Nə? Harada? Nə zaman?” oyunu üzrə respublika çempionatı keçirilib. İki mərhələdən ibarət olan çempionatın seçim turu onlayn formatda baş tutub.

Final mərhələsində Bakı, Sumqayıt, Ucar, Quba, Lənkəran, Astara, Saatlı, İsmayıllı, Goranboy, Şəki, Şirvan, Gəncə, Balakən, Ağdam, Cəbrayıl məktəblilərindən ibarət 39 komanda iştirak edib.

Finalçıların bilikləri 3 tur olmaqla ümumilikdə 36 sualla sınağa çəkilib. Final oyunun nəticələrinə əsasən, VI-IX sinif şagirdləri arasında Bakı şəhəri Humanitar fənlər təmayüllü məktəb-liseyinin “Golden Humanitar” komandası çempionatın üçüncüsü seçilib. Quba rayonu Alekseyevka kənd tam orta məktəbinin “Second RT team” komandası ikinci yerdə qərarlaşıb. Saatlı rayonu Əlisoltanlı kənd tam orta məktəbinin “Birlik” komandası isə bilik yarışında birinci ola bilib.

X-XI sinif şagirdləri arasında keçirilən yarışda isə üçüncü yerə Sumqayıt şəhəri Təbiət elmləri təmayüllü gimnaziyasının “Dahilər” komandası sahib çıxıb. Şirvan şəhəri 1 nömrəli tam orta məktəbin “Moonlight” komandası ikinci seçilib, Bakı şəhəri 287 nömrəli “Zəkalar” liseyinin “Zəkalar Sr” komandası isə birincilik adına layiq olub.

Qalib komandalar kubok, medal, diplom və hədiyyələrlə təltif ediliblər.

Qeyd edək ki, məktəblilərin intellektual platforması olan “Nə? Harada? Nə zaman?” oyunu “Təhsil oyunları platforması” layihəsi çərçivəsində 2020-ci ildən etibarən Elm və Təhsil Nazirliyinin təşkilatçılığı, Kapital Bank-ın dəstəyi ilə həyata keçirilir.

