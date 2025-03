İmamoğlu həbsdən öncə Ərdoğana nə demişdi? - VİDEO

İstanbul Böyükşəhər Bələdiyyəsinin sədri Əkrəm İmamoğlunun həbsi onun 8 martda İzmirdəki çıxışını gündəmə gətirib.

Metbuat.az axar.az-a istinadən xəbər verir ki, CHP-nin prezidentliyə namizədini müəyyənləşdirmək üçün təyin etdiyi 23 mart partiyadaxili ilkin seçkilərindən öncə Əkrəm İmamoğlu artıq təbliğata başlamışdı və İzmirdə böyük görüş keçirmişdi.

İzmirdəki görüşdə CHP-çilər önündə çıxış edən Əkrəm İmamoğlu Türkiyə Prezidenti Ərdoğana rəsmən meydan oxumuşdu.

Bu meydanoxumadan 11 gün sonra – 19 martda Ə.İmamoğlu həbs edildi. Ona qarşı korrupsiya və terror təşkilatı ilə əlaqə ittihamı irəli sürülüb.

Sözügedən çıxışdan məşhur parçanı təqdim edirik:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.