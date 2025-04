Azərbaycanda da güclü zəlzələ olacaq?

Xəbər verdiyimiz kimi, qardaş ölkə Türkiyənin İstanbul şəhərində bugün ard-arda bir neçə zəlzələ baş verib.

Bəs bu zəlzələnin davam etməsi gözlənilir?

Metbuat.az xəbər verir ki, mövzu ilə bağlı Milli.az-a AMEA nəzdində Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzinin baş direktoru Qurban Yetirmişli açıqlama verib:

"Türkiyədə avtoşoklar enerji boşalması olana qədər davam edəcək. Həmin zəlzələ zəif zəlzələ deyil, güclü zəlzələdir. Uzun müddət gərginlik yaşayan bölgədə parçalanmalar baş verir, bu da enerji boşalmasının davam etməsinə səbəb olur.

Bu zəlzələnin bizim ölkəyə heç bir təsiri yoxdur. Həmin zəlzələ bizim zəlzələ ocaqlarını oyada bilməz.Türkiyədəki bu zəlzələlərin bir müddət daha davam edəcəyini və avtoşokların bölgədə baş verəcəyi gözləniləndir".

Qeyd edək ki, İstanbulun Silivri rayonu çevrəsində qeydə alınan ilk yeraltı təkan 3.9 bal gücündə olub. Daha sonra 4,4 bal gücündəl zəlzələ qeydə alınıb. Çox keçmədən 6,2 bal gücündə zəlzələ baş verib. Yeraltı təkanlardan insanlar arasında yaranan təşvişlə əlaqədar şəhərin mobil rabitə sistemində ciddi pozuntular yaşanır.

Dağıntılar və itkilər barədə hələ ki məlumat yoxdur.

