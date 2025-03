Müğənni Niyam Salami qalmaqallı açıqlaması ilə gündəmə gəlib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, RTV-də yayımlanan "Çərçivədən kənar" verilişinə qonaq olan müğənni aparıcının "İnsanın geyimi onun əxlaqı ilə ölçülür?" sualına belə cavab verib:

"Əxlaq savadla əlaqəlidir. Qadınlar geyim seçərkən azərbaycanlı olduqlarını da unutmamalıdırlar".

Daha sonra Niyam Salami namaz qıldığını, amma müsəlman olmadığını bildirib.

Ətraflı videoda:



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.