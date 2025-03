Türkiyənin tanınmış aktyorları Halit Ergenç və Rıza Kocaoğlu üçün "yalançı ifadə" ittihamı ilə 2 ildən 4 ilə qədər həbs tələbi ilə ittihamnamə hazırlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə mətbutı məlumat yayıb.

Bildirilib ki, Ayşe Barımla bağlı aparılan istintaq çərçivəsində iki aktyor ifadə veriblər.

Onlarin ifadələrində ziddiyyət olduğu iddia olunur.

Məsələ ilə bağlı araşdırmalar davam etdirilir.

