"Kiyevlə sülh müqaviləsi bağlamaq üçün Moskva Ukraynanın bütün ərazisini zəbt etməkdən imtina etməlidir".

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu ABŞ Prezidenti Donald Tramp deyib. “Rusiyanın güzəşti müharibəni bitirmək və Ukraynanın bütün ərazisini ələ keçirməkdən imtina etməkdən ibarətdir”, - o qeyd edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.