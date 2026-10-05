Bu ilin sentyabr ayında sərnişinlər metro ilə 14 milyondan çox səfər ediblər.
Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "Bakı Metropoliteni" QSC-dən məlumat verilib.
Bildirilib ki, sentyabrın 23-dən müvəqqəti olaraq ödənişsiz xidmət göstərən "Xocəsən" və "Avtovağzal" stansiyalarından ay sonuna qədər ümumilikdə 120 336 sərnişin istifadə edib.
Ötən ay ayın lideri 1 474 403 sərnişinlə "28 May" stansiyası olub. 21 sentyabrda isə 638 613 nəfər olmaqla ayın ən çox sərnişini daşınıb.
"Formula 1"-in keçirildiyi günlərdə adi günlərlə müqayisədə "İçərişəhər"dən 12 min, "28 May"dan isə 13 min nəfərə yaxın daha çox sərnişin istifadə edib.
Həmçinin qeyd edilib ki, NFC və QR bilet vasitəsilə ümumilikdə 7 662 936 ödəniş həyata keçirilib. Bu göstərici ay ərzində metrodan ödənişli istifadə edən sərnişinlərin 54,42 %-ni təşkil edib və avqust ayı ilə müqayisədə 1 % artıb.
"Əlçatan metro" xidmətindən 112 sərnişin yararlanıb. Bu göstərici avqust ayı ilə müqayisədə 41,77 % artıb.