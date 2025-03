Arda Güler "Real Madrid"dəkı gələcəyi ilə bağlı qərarını verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, yarımmüdafiəçi "Kral" klubundan ayrılmaq istəmir. Xatırladaq ki, "Real Madrid"in "İnter" klubunun icarə təklifinə razılıq verdiyi barədə xəbərlər dərc edilmişdi.

Qeyd edək ki, türkiyəli yarımmüdafiəçi bu mövsüm 30 oyunda 3 dəfə fərqlənib, 5 məhsuldar ötürmə edib.

