​"Qalatasaray"dan rekord transfer - Ulduz futbolçu barədə qərar verildi

"Qalatasaray" Barış Alper Yılmazın klubdan ayrılmasına razılıq verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Türkiyə nəhəngi futbolçunun transfer qiymətini müəyyən edib. Türkiyənin "Milliyet" qəzetinin məlumatına görə, "Qalatasaray" Barış Alper Yılmaz üçün 40 milyon avro tələb edib. Bildirilir ki, transfer bu qiymətə reallaşarsa, bu klubun ən bahalı transferi olacaq.

Qeyd edək ki, Barış Alper Yılmaz bu mövsüm "Qalatasaray"ın heyətində 40 matçda forma geyinib. Futbolçu bu matçlarda 11 dəfə fərqlənib, 5 məhsuldar ötürmə edib.

