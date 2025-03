ABŞ-nin Nyu-Meksiko ştatının Las Kruses şəhərində atışma baş verib.

Metbuat.az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, nəticədə 3 nəfər ölüb, 14 nəfər yaralanıb.

Məlumata görə, ölənlərin 16-19 yaş arası gənclərdir. Polis hələlik şübhəlilərin kimliyini müəyyən etməyib.

Faktlara əsasən araşdırma aparılır.



