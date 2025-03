Rusiya xarici işlər naziri Sergey Lavrov Ermənistandan olan həmkarı Ararat Mirzoyanla telefon danışığı aparıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, nazirlər ikitərəfli, regional və qlobal gündəlikdəki aktual məsələləri müzakirə ediblər.

Lavrov İrəvan və Bakı arasında sülh müqaviləsinin mətninin razılaşdırılmasında əldə olunan irəliləyişin Moskvada yüksək qiymətləndirilildiyini söyləyib.

