2009-cu ildə “Miss Globe Türkiye” seçilən Banu Öztürk Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanı təhqir etdiyi üçün saxlanılıb.

Metbuat.az bu barədə Türkiyə mətbuatına istinadən xəbər verir.

Bildirilib ki, sosial şəbəkədə etdiyi paylaşımlarda Ərdoğanı təhqir edən qadın Beykoz Prokurorluğunun göstərişi ilə nəzarət altına alınıb.

Qeyd edək ki, Banu Öztürk “Avrupa yakası” və “Adanalı” kimi bir çox serialda da rol alıb.

