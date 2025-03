Rusiyanın Primorski diyarında planlı təlim-məşq uçuşu zamanı “Su-25” təyyarəsi qəzaya uğrayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb.

Bildirilib ki, pilot katapult edib, o, axtarış-xilasetmə qrupu tərəfindən tapılıb.

