Macarıstanın Baş naziri Viktor Orban ölkə ərazisində keçirilən sorğuda Ukraynanın Avropa İttifaqına qoşulmasının əleyhinə səs verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, bu barədə öz "Facebook" hesabında məlumat verib. Onun sözlərinə görə, Ukraynanın Avropa İttifaqına qəbul edilməsi Macarıstan iqtisadiyyatını zərərə uğrada bilər.

Qeyd edək ki, Macarıstanda Ukraynanın Avropa İttifaqına daxil olması ilə bağlı ümumi ictimai sorğu keçirilir. Vətəndaşlara bununla bağlı poçtla sorğu təqdim olunur.

