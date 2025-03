Abituriyentlərin nəzərinə - Yüksək nəticə üçün bunu edin

Bu il ölkə üzrə 110 mindən çox şagird buraxılış imtahanı verib. Qəbul imtahanın birinci mərhələsi hesab edilən buraxılış imtahanından sonra abituriyentləri qarşıda blok imtahanı gözləyir.

Metbuat.az "Xəzər Xəbər"ə istinadən bildirir ki, ekspert Kamran Əsədov deyir ki, buraxılış imtahanından sonra ali məktəblərə hazırlaşan abituriyentlərin dərs yükü kifayət qədər azalmış hesab edilir. Bununla belə, may və iyun ayında olmaqla, iki dəfə keçiriləcək blok imtahanında yüksək nəticə əkdə etmək üçün abituriyentlər bir sıra nüanslara diqqət yetirməlidirlər.

Ekspert Kamran Əsədov ixtisas qrupları üzrə abituriyentlərin diqqət etməli olduğu məsələləri də açıqlayıb. Qeyd edib ki, xüsusilə praktik test tapşırıqlarının cavablandırılmasında bəzi faktorlar onların köməyinə çata bilər.

4-cü ixtisas qrupu üzrə imtahan verənlərə də tövsiyə edilir ki, daha praktik üsullarla öyrənməyə üstünlük versinlər. Xüsusilə kimya və biologiya fənninin təkrarı, əvvəlki illərin qəbul imtahanlarının test modellərinin işlənməsi onlara daha çox bal yığmağa kömək edə bilər.

Daha ətraflı videomaterialda:

