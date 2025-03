Biz təxribatlara boyun əyməyəcəyik - Ərdoğan

"Qardaşı qardaşa qırdıqmaq üçün çox hiyləgər oyunlar oynayırlar".



Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğan Beştepe Millət Sərgi Salonunda universitet tələbələri önündə çıxışı zamanı deyib.



"Onlar təkcə gənclərimizin deyil, millətimizin də gələcəyini qaraltdılar. Sırf öz maraqlarını qorumaq, pullarını, siyasi var-dövlətlərini artırmaq naminə bu ölkənin gənclərini dəyişiklik kimi xərcləməkdən çəkinmədilər" - Ərdoğan bildirib. Ərdoğan çıxışı zamanı təxribatlara boyun əyməyəcəyini vurğulayıb.

