Türkiyədə Novruz bayramının rəsmi şəkildə kimi qeyd olunması planlaşdırılır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Nazirlər Kabinetinin iclasından sonra çıxışında deyib.

O bildirib ki, Novruz bayramı Türkiyədə xüsusi coşqu ilə qeyd olunub: “Novruzun rəsmi bayram kimi qeyd olunmasını arzulayırıq”.

Dövlət başçısı, həmçinin Novruz bayramını qeyd edən ölkələri bir daha təbrik edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.