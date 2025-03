Xəbər verdiyimiz kimi, Cəlilabadda ağır yol qəzası baş verib.

Metbuat.az Qafqazinfo.az-a istinadən xəbər verir ki, hadisə rayonun Uzuntəpə kəndi ərazisində qeydə alınıb.

Belə ki, iki minik avtomobili toqquşub, daha sonra maşınlardan biri işıq dirəyinə çırpılıb.

Hadisə nəticəsində “VAZ 2101” markalı minik avtomobilinin sürücüsü Sabir Niftəliyev xəsarət alıb, avtomobildəki sərnişin Gülsüm Abdullayeva isə dünyasını dəyişib.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

