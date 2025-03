Rusiyanın Maqadan vilayətində 6 nəfərlik turist qrupu qar uçqununa düşüb. Uçqun nəticəsində 4 nəfər ölüb, 1 nəfər xəsarət alıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə fövqəladə hallar xidməti məlumat yayıb.

Bildirilib ki, qrupdan bir turist xəsarət almayıb. Hazırda qrupun müəyyən olunmuş qaydada qeydiyyata alınıb-alınmadığı müəyyənləşdirilir.

Onları təxliyə etmək üçün helikopter göndərilib.

