İranın cənub-şərqindəki Kerman əyalətində 5 maqnitudalı zəlzələ olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə İran mətbuatı məlumat yayıb.

Bildirilib ki, yeraltı təkanların episentri 8 km dərinlikdə qeydə alınıb.

