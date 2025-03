Novruz bayramında Xankəndiyə turist axını - VİDEO

Bayram tətilini fürsət bilənlər Azərbaycanın müxtəlif bölgələrinə üz tutublar.

Metbuat.az Xəzər TV-yə istinadən məlumat verir ki, bu il Xankəndi şəhərinə səfər edənlərin sayı da artıb.

Şəhərə qrup halında gələnlər də, fərdi şəkildə səfər edənlər də var. Xankəndi artıq qonaqların üz tutduğu gözəl bir məkana çevrilib.

Bura ilk dəfə gələnlər üçün Xankəndi şəhəri ilə tanışlıq fərqli bir təəssürat yaradıb.

Qeyd edək ki, Xankəndi də digər işgaldan azad edilmiş ərazilərimiz kimi sürətlə abadlaşır.

Ətraflı süjetdə:

