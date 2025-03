Şəkidə 16 yaşlı yeniyetmə bıçaqlanıb.

Metbuat.az Report-a istinadən xəbər verir ki, hadisə Şəki şəhər ərazisində baş verib.

Belə ki, 16 yaşlı yeniyetmə şəxsi münasibətlər zəminində aralarında yaranmış mübahisə zamanı bıçaqla həmyaşıdına xəsarət yetirib.

DİN-in Mətbuat Xidmətinin Şəki regional qrupundan isə sorğuya cavab olaraq bildirilib ki, əməli törədən şəxs saxlanılıb, müvafiq ekspertiza təyin olunub və araşdırmalar aparılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.